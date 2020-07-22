وفاة طالب أردني بحادث سير في أوكرانيا

وطنا اليوم-عمان:توفي الطالب الأردني طارق الشبول، في أوكرانيا إثر حادث سير. ونعى حسين الشبول شقيقه طارق عبر حسابه على موقع فيسبوك، فقال: "انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم اثر حادث مؤسف اخي طارق علي الشبول في اوكرانيا، انا لله وانا اليه لراجعون". وتداول نشطاء خبر وفاة الشبول بمزيد من الحزن والأسى.
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