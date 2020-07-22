الرئيسية | جرائم وحوادث نجل نائب يقاوم رجال الأمن ويعتدي على موظف

وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة نجل نائب مشتكى عليه في قضية جرت أحداثها في عمان .

وأدانت المحكمة نجل النائب بجرم إهانة الشعور الديني، وجرم مقاومة رجال الأمن العام وجرم تحقير الموظفين وجرم اعتداء على موظف .

وعملا بأحكام المادة (52) من قانون العقوبات وإسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه تبعا لإسقاط الحق ‏الشخصي وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة ‏النفاذ الحبس ثلاثة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وقد ثبت للمحكمة أنه واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية وبناء على معلومات ‏بوجود حادث دهس ذهب ( رجال الامن ) الى المنطقة حيث شوهد المشتكى عليه، وعند سؤاله عن الواقعة قام بالسب والشتم على منظمي الضبط ‏‏(...) واتبعها بقوله انا ابوي نائب.

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