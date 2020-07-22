نجل نائب يقاوم رجال الأمن ويعتدي على موظف

وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة نجل نائب مشتكى عليه في قضية جرت أحداثها في عمان .
وأدانت المحكمة نجل النائب بجرم إهانة الشعور الديني، وجرم مقاومة رجال الأمن العام وجرم تحقير الموظفين وجرم اعتداء على موظف .
وعملا بأحكام المادة (52) من قانون العقوبات وإسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه تبعا لإسقاط الحق الشخصي وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ الحبس ثلاثة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقد ثبت للمحكمة أنه واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية وبناء على معلومات بوجود حادث دهس ذهب ( رجال الامن ) الى المنطقة حيث شوهد المشتكى عليه، وعند سؤاله عن الواقعة قام بالسب والشتم على منظمي الضبط (...) واتبعها بقوله انا ابوي نائب.