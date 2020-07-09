انتحار فتاتين في منطقة البقعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم-عمان:أقدمت فتاتان على الانتحار باسلوبين مختلفين خلال الـ 24 ساعة الماضية داخل منزليهما في منطقة البقعة شمالي العاصمة عمان.
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان بلاغا ورد الى عمليات الامن العام يفيد بقيام فتاة بشنق نفسها بـ"شال" حيث عثرت عليها عائلتها متوفية .
وفي الحادثه الثانية اطلقت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً النار على نفسها من مسدس في عمان، اذا اشار مصدر أمني الى ان عائلة الفتاة عثرت على جثة ابنتها مصابة بعيار ناري في الراس.
وجرى باشراف المدعي العام المختص تشريح الجثتين في قسم الطب الشرعي في مستشفى الامير حسين من قبل لجنة طبية شرعية مؤلفة من الاطباء الشرعيين زيد للعزة وانس الصباغ وعلي البقور.
واكد المصدر ان المدعي العام يواصل تحقيقاته في القضيتين.