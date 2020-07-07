الرئيسية | جرائم وحوادث 674 مخالفة خطرة في 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير إدارة السير العميد الدكتور سالم الشماسين أن الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام، باشرت بتنفيذ حملة لضبط المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام " أمن إف إم" أنه تم التعامل مع 674 مخالفة خطرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، تنوعت بين قطع الإشارات الضوئية، والقيادة المتهورة، وإتخاذ مسرب خاطئ، وتجاوز السرعات المقررة، مهيباً بالسائقين التعاون والالتزام لما تحمله مثل هذه المخالفات من خطر يهدد حياتهم وحياة الآخرين

وأوضح العميد الشماسين بأن المخالفات جاءت على النحو التالي: قطع الإشارة الضوئية 327 مخالفة، قيادة متهورة واستعراضية 8 مخالفات، تغير مسرب وإتخاذ مسرب خاطئ 113 مخالفة، حيازة رخص لا تخول حق القيادة 30 مخالفة، سرعات عالية 155 مخالفة، والآليات الثقيلة 35 مخالفة، كما تم ضبط 6 مركبات شاركت في مواكب بشكل يخالف قواعد السير.

وأكد العميد الشماسين أنه تم تحويل المخالفات إلى الجهات القانونية المختصة ليتخذ بحق السائقين المخالفين العقوبات القانونية والإدارية لضمان عدم تكرارهم لمثل تلك المخالفات مستقبلا.

ولفت مدير السير إلى أن المخالفة ليست هدفاً وإنما وسيلة لتحقيق هدف سامي وتوعوي للمحافظة على سلامة المواطنين وأرواحهم

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