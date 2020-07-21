الرئيسية | جرائم وحوادث شرطي أردني ينقذ طفلتين تركتا داخل مركبة

وطنا اليوم-عمان:تمكن احد مرتبات إدارة السير من إنقاذ حياة طفلتين تركتا داخل مركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وفي التفاصيل، قال مندوب إدارة السير خلال الرسالة الصباحية المرورية عبر إذاعة الأمن العام “أمن إف إم”، اليوم الثلاثاء، إن أحد رقباء السير في منطقة “دوار الطيارة في ماركا الشمالية” تنبه إلى وجود سيدة تحاول فتح مركبتها بعدما فقدت مفتاح المركبة التى تواجد بداخلها طفلتين أعمارهما ما بين 2-4 سنوات تركن داخل المركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث سارع بمساعدة ونشات الإنقاذ التابعة لإدارة السير إلى فتح المركبة حيث حالت العناية الإلهية دون اختناق الطفلتين.

وأهابت إدارة السير بالمواطنين عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء حوائجهم خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يعرض الأطفال لخطر الاختناق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر