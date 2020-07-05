الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن للمواطنين : بلغوا عن المجرمين والبلطجية والمشحطين

وطنا اليوم-عمان:أهاب الأمن العام بكافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، اثناء تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة للتعامل مع المجرمين من ذوي القيود والاسبقيات الجرمية وأصحاب أعمال البلطجة.

ودعت مديرية الأمن في بيان لها، المواطنين لعدم التردد بإيصال شكاويهم وملاحظاتهم وكل ما من شأنه ضبط مثل اولئك الاشخاص على هاتف الطوارئ الموحد (911) او من خلال التواصل مع مديرية الامن العام واداراتها عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأكد في بيان لها أنه سيتم التعامل مع تلك المعلومات بكل سرية وحزم.

واعلنت مديرية الامن العام الأحد، انها اعدت خططاً امنية تشترك بها كافة الادارات الجنائية لتنفيذ حملات امنية مكثفة على المجرمين من ذوي الاسبقيات الجرمية ممن ما زالوا يمارسون نشاطاتهم الجرمية ويهددون المواطنين والسلم المجتمعي.

وأكدت المديرية في بيانها ان هذه الحملات تهدف لضبط كافة اشكال الجريمة وضبط وايقاف كل من يقوم بارتكاب الجريمة او التهديد بارتكابها او محاولة فرض اتاوات على المواطنين تحت التهديد خاصة من قبل الاشخاص ذوي الاسبقيات الجرمية وسيتم اتخاد كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وبما يضمن عدم ارتكابهم لأعمالهم الجرمية و اعمال البلطجة والتعدي على الآخرين مستقبلاً.

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