الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف ٣ اشخاص على خلفية فيديو مزرعة جرش

وطنا اليوم-عمان:افادت مصادر ان مدعي عام جرش قرر اليوم الاحد توقيف ٣ اشخاص على خلفية فيديو مزرعة بجرم مخالفه امر الدفاع رقم ٨.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قال ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لأوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص، وأُقيم في إحدى المزارع ، فقد باشروا التحقيق في المقطع و تمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء.

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