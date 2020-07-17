الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يبدأ حملات مكثفة على المجرمين وذوي الأسبقيات

وطنا اليوم-عمان:اعلنت مديرية الامن العام اليوم انها اعدت خططاً امنية تشترك بها كافة الادارات الجنائية ( البحث الجنائي، الامن الوقائي، مكافحة المخدرات ) ومديريات الشرطة والمراكز الامنية لتنفيذ حملات امنية مكثفة على المجرمين من ذوي الاسبقيات الجرمية ممن ما زالوا يمارسون نشاطاتهم الجرمية ويهددون المواطنين والسلم المجتمعي .

وأكدت المديرية في بيانها ان هذه الحملات التي سيباشر بها اعتباراً من هذا اليوم وتهدف لضبط كافة اشكال الجريمة وضبط وايقاف كل من يقوم بارتكاب الجريمة او التهديد بارتكابها او محاولة فرض اتاوات على المواطنين تحت التهديد خاصة من قبل الاشخاص ذوي الاسبقيات الجرمية وسيتم اتخاد كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وبما يضمن عدم ارتكابهم لأعمالهم الجرمية و اعمال البلطجة والتعدي على الآخرين مستقبلاً .

وأكدت المديرية انه وبالتوازي مع ذلك ستنفذ الادارات المرورية حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات الخطرة والتي تهدد سلامة مستخدمي الطريق خاصة مخالفات التشحيط والقيادة بتهور وبطرق استعراضية والتي يقوم بها سائقو المركبات والدراجات النارية ويشتكي منها الاخوة المواطنون باستمرار وتسبب لهم الازعاج وتهدد حياتهم وسيُتخذ بحق السائقين المخالفين أشد العقوبات القانونية والادارية الكفيلة بعدم تكرارهم لمثل تلك المخالفات مستقبلاً .

وتُهيب مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين التعاون معها اثناء تنفيذ تلك الحملات وعدم التردد بإيصال شكاويهم وملاحظاتهم وكل ما من شأنه ضبط مثل اولئك الاشخاص على هاتف الطوارئ الموحد (٩١١) او من خلال التواصل مع مديرية الامن العام واداراتها عبر وسائل الاتصال المختلفة، وسيتم التعامل مع تلك المعلومات بكل سرية وحزم .

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