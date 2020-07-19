الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مطلوب بـ80 قيداً أمنياً بعد قيامه بـ التشحيط

وطنا اليوم-عمان:أظهر التقرير المروري الصباحي لمديرية الأمن العام اليوم الأحد، تعامل مرتبات السير في محافظات المملكة مع 1556 بلاغاً ، منها 207 حادث سير في 24 ساعة.

وأوضح مندوب إدارة السير لإذاعة "الأمن العام"، أن من أبرز هذه البلاغات ضبط سائق متهور كان يقوم بالتشحيط في منطقة نزال، حيث تم تسليم السائق الذي تبين وجود 80 قيداً أمنياً بحقه إلى الجهات القانونية المختصة، إضافة إلى ضبط مركبة أخرى تحوز على مواد مخدرة، تم التعامل مع سائقها وفقاً للمقتضى القانوني.

من جهة أخرى واصلت كوادر إدارة الدوريات الخارجية عملها الدؤوب للحد من حوادث السير والمخالفات الخطرة على الطرق الخارجية، من خلال جهود توعوية ورقابية حثيثة حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.

وحسب مندوب إدارة الدوريات الخارجية، فقد تم تكثيف الرقابة المروية على الطريق الصحراوي خاصة في مناطق التحويلات المرورية، من خلال نشر حوالي 70 دورية للدلالة والإرشاد، تهدف لإرشاد وتنبيه السائقين.

وأهاب مندوبا السير والدوريات الخارجية بجميع المواطنين التعاون والالتزام بالتعليمات والإرشادات، لتكون طرق وشوارع المملكة آمنة، لا سيما ضرورة التقيد التام بالسرعات المحددة والمسارب الخاصة بالمركبات .

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