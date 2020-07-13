الرئيسية | جرائم وحوادث شاهدوا : مصري يحرق والدته وزوجته وبناته الثلاث

وطنا اليوم-عمان:أقدم شاب مصري على قتل والدته وزوجته وبناته الثلاث، بعد أن أشعل النار في منزله ثم أغلق الأبواب عليهن؛ كي لا يتمكنّ من الخروج، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ رسمي يفيد بمصرع 5 من أسرة واحدة داخل المنزل بعد اشتعال النار فيه، ونجاة آخرين من الموت، الأمر الذي أثار دهشة أهالي القرية.

وعلى الفور، انتقل فريق من رجال البحث الجنائي إلى المكان، وتبين وفاة المجني عليهن، ليتم إجراء التحريات وجمع المعلومات والمعاينة لموقع الحادث.

وأظهرت التحقيقات قيام صاحب المنزل بإشعال النيران في الطابق الأول منه، وإغلاق أبوابه، الأمر الذي نتج عنه وفاة والدته السبعينية، وزوجته، وبناته الثلاث (10 و 6 و 3 سنوات)، فيما نجت ابنته الكبرى (17 عاما).

كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، وأن الواقعة جاءت بعد مشادات بين المتهم وأسرته، بسبب خلاف مالي.

وأحالت النيابة العامة جثامين المجني عليهن للطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بشأن أسباب الوفاة، قبل التصريح بالدفن.



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