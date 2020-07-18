وطنا اليوم - قال شاهد عيان لوطنا اليوم ان الفتاة تدعى أحلام.. وهي فتاة في الثلاثين من عمرها كانت تعيش في منطقه صافوط في العاصمه عمان

عانت التعنيف الاسري المستمر ولجأت لحماية الأسرة عدة مرات لكنها اكتفت كالعاده بتوقيع عائلتها على تعهد .. تكررت محاولات أحلام للنجاة وتكررت معها العهود الكاذبة، حتى مساء أمس.

الساعه التاسعه مساء.، سمع الجيران صوتا غير معتاد، أطلوا من نوافذهم، كانت أحلام تركض في الشارع تسيل من رقبتها الدماء حيث هربت من عائلتها بينما كانوا بقومون بذبحها وكانت تستنجد بأمها أن تتحرك، لكنها بقيت صامته بحسب الشهود.

لحقها والدها وهشم رأسها بالطوب حتى فارقت الحياة، ثم جلس يشرب الشاي، حاول الجيران التدخل لكن أخوتها قاموا بمنعهم.