الرئيسية | جرائم وحوادث نحر 4 فتيات وشنق شقيقهن في جريمة مروعة هزت السعودية

وطنا اليوم-عمان:هزّت جريمة بشعة منطقة الاحساء في السعودية حيث وجدت السلطات الامنية 5 أشخاص من أسرة واحدة مقتولين بطريقتين بشعتين في ظل غياب الوالدين عن المنزل.

وكشف الطب الشرعي في السعودية ملابسات جديدة بشأن واقعة نحر 4 فتيات وشنق شقيقهن وفق ما افادت وسائل اعلام سعودية

وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، باكتشاف الطب الشرعي عدم وجود أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا.

وتبين أن الدماء كانت في موقع واحد على سطح المنزل، الأمر الذي يدل على عدم نقل الجثث من موقع إلى آخر.

وتوصل الطب الشرعي إلى أن الجثث كانت متقاربة، في مؤشر على عدم محاولة أي من الضحايا النجاة من الموقع.

وكشف خال الضحايا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "الجريمة وقعت أثناء ذهاب والد ووالدة الضحايا برفقة أطفالهما الخمسة الصغار لمتابعة شؤون منزلهم الجديد قبل الانتقال إليه في حي الصفا في الأحساء، وعند عودة الوالدين إلى منزلهما مع أذان المغرب وعند الباب، لم يستجب أحد وكان مقفلا من الداخل، وبعد عدة محاولات تمكن الأب من الدخول ليكتشف أن أبناءه الخمسة مقتولين، ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة".

وأوضح خال الضحايا أن أعمارهم تتراوح بين 22 عاما و14 عاما، وهم 4 فتيات وشاب واحد، مشيرا إلى أن الشاب ويدعى "مؤيد"، وهو طالب جامعي تخصص لغة إنجليزية في جامعة الملك فيصل، وجد مشنوقا.

وأكد أن والد الضحايا لم يقم بإبلاغ والدتهم بالحادثة على الفور كي لا تصيب نفسها بأذى، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف غموض الواقعة.





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