الاعدام شنقا حتى الموت لثلاثيني اغتصب طفلة في الزرقاء

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وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالاعدام شنقا حتى الموت لثلاثيني اغتصب طفلة عمرها (8 سنوات) داخل غرفة مهجورة في الزرقاء.

وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت احداثها عام 2017 والتي تقشعر لها الابدان فان المجني عليها الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات كانت تقف بالشارع القريب من منزلها وتصادف مرور المتهم الذي سحبها من يدها الى غرفة مهجورة وهناك قام بالاعتداء عليها واغتصابها قبل ان يتركها وشأنها.

ولدى عودتها لمنزل ذويها اخبرت والدتها التي قامت بعرضها على الطب الشرعي والتقدم بالشكوى وتبين من خلال تقرير الطب الشرعي الموقع من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة اطباء تعرضها للاغتصاب وهتك العرض.

وقضت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين عدنان مبيضين وطارق الرشيد وحضور مدعي عام الجنايات الكبرى عبد الحافظ الغويري بتجريمه بجناية الاغتصاب والحكم عليه وفق نص المادة 292 من قانون العقوبات بالاعدام شنقا حتى الموت وتجريمه بجناية هتك العرض والحكم عليه بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما، وعملا باحكام المادة 72 قررت تطبيق العقوبة الاشد بحقه وهي الاعدم شنقا حتى الموت.

ويذكر أن القرار قابلا للطعن أمام محكمة التمييز ومميزا بحكم القانون.

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