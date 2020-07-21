أردني يناشد الأمن: ابني بمرحلة إدمان خطيرة .. وإذا قاومكم اقتلوه

وطنا اليوم-عمان:ناشد مواطن أردني، الأجهزة الأمنية، من أجل التدخل وحماية عائلته والمجتمع من إبنه الذي وصل مرحلة خطيرة جدا من إدمان المخدرات، وبلغ به الأمر حد طلب قتله إذا ما شكل تهديدا على عناصر الأمن لحظة ضبطه.

ونشر مقربون من المواطن، منشورا له عبر نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ووجه الأب مناشدة إلى مدراء الأجهزة الأمنية.

وكتب في منشوره "ابني محمد وصل المرحلة الأخيرة بالإدمان الآن، أصبح يشكل خطرا الآن هو في بيتي وبنام ببيتي وإنني أعلن أمام الإنسانية جمعاء، إذا قاومكم صفوه جسديا".

وتعهد والد الشاب في منشوره بأنه حال مقتله إذا ما تعرض للأمن بأي خطر أو تهديد بإنه سيتنازل عن كافة حقوقه القانونية والعشائرية.

ويبدو أن والد الشاب، يخشى من ارتكابه لجريمة خطيرة بحق أفراد عائلته وربما يرتكب جريمة مجتمعية لا تحمد عقباها.

وتنتشر آفة المخدرات بين الشباب الأردني بشكل لافت، وقد زادت الظروف المعيشية والنفسية الصعبة من انتشار هذه الظاهرة في مناطق عدة من المملكة.



