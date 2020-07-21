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أردني يناشد الأمن: ابني بمرحلة إدمان خطيرة .. وإذا قاومكم اقتلوه
وطنا اليوم-عمان:ناشد مواطن أردني، الأجهزة الأمنية، من أجل التدخل وحماية عائلته والمجتمع من إبنه الذي وصل مرحلة خطيرة جدا من إدمان المخدرات، وبلغ به الأمر حد طلب قتله إذا ما شكل تهديدا على عناصر الأمن لحظة ضبطه.
وكتب في منشوره "ابني محمد وصل المرحلة الأخيرة بالإدمان الآن، أصبح يشكل خطرا الآن هو في بيتي وبنام ببيتي وإنني أعلن أمام الإنسانية جمعاء، إذا قاومكم صفوه جسديا".
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