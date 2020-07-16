الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على قاتل والدته في معان بوقت قياسي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل والدته في محافظة معان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومن خلال التحقيقات في قضية اطلاق شخص النار باتجاه عائلته مما تسبب بوفاة والدته واصابة شقيقتيه فقد جرى تحديد مكان تواجده والتحرك للمكان وضبطه وبوشر التحقيق معه.

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