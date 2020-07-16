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ضبط لصوص سرقوا منزل رئيس وزراء اسبق
وطنا اليوم-عمان:كشف تقرير احصائي، ابرز واهم القضايا التي تعامل معها جهاز الامن العام منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي والبالغ عددها 81 قضية، تنوعت بين سطو وسرقة ودهس ومخدرات، جرى توديع مرتكبيها للقضاء بعد ان القي القبض عليهم.
العاصمة عمان احتلت المركز الاول في حصتها من تلك القضايا حيث بلغت 34 قضية ابرزها كانت سرقة منزل رئيس وزراء اسبق يتبع امنيا لاختصاص مركز زهران حيث وقعت الحادثة قبل اعلان الحكومة لحظر التجول نتيجة جائحة كورونا، وسرق من المنزل 7 اسلحة نارية مختلفة و300 طلقة ومجموعة من العملات والاوسمة الذهبية وخناجر ودفتر شيكات وختم يحمل اسم رئيس الوزراء، اضافة الى مصاغ ذهبية، حيث القي القبض على المجرمين وهم ثلاثة اشخاص كانوا احداثا وقت ارتكابهم الجريمة وجرى توديعهم للقضاء بعد التحقيق معهم.
واحتلت مدينة اربد المرتبة الثانية بعدد القضايا التي صنفها الامن بالقضايا الابرز، حيث سجلت 16 قضية نوعية اختلف تصنيفها ما بين قضايا سلب وقتل عمد وسرقة .. وكان ابرز تلك القضايا استخدام سلاح ناري والسطو على احد المطاعم المشهورة من قبل شخصين يحملان جنسية عربية حيث تم القاء القبض عليهما وتحويلهما للقضاء، وقيام ثلاثة اشخاص بالسطو على محطة محروقات وسرقة 164 دينارا، وتم القاء القبض عليهم بعد ان تتبع الامن المركبة التي كانوا يستقلونها وتم توديعهم الى القضاء.
اما محافظة الزرقاء فقد حلت في المرتبة الثالثة بتسع جرائم ضمن التقرير، جميعها كانت سرقة باستثناء واحدة كانت السلب، وكان السبب في القاء القبض على مرتكبيها حرفية ويقظة الفرق المتخصصة بالبحث والتحري وتوسعهم بالتحقيق.
محافظة البلقاء اخذت نصيبها بواقع خمس قضايا سرقة وسلب تم اكتشافها من خلال القبض على مشبوهين والتحقيق معهم وبعد التوسع بالتحقيق اعترفوا بقيامهم بجرائم سرقة وسلب وتم توديعهم جميعا للقضاء.
اما محافظة المفرق فقد سجلت فيها ثلاث قضايا فقط كان ابرزها قيام شخص بالاتفاق مع زوجته لسرقة مصاغ ذهبي لاحدى اقاربهما حيث دخلا بيتها وقاما بسرقة المصاغ الذهبي الذي تقدر قيمته بـ 25 الف دينار وبيعه لاحد الاشخاص في محافظة الزرقاء، حيث شكل فريق مختص وتم تتبع المصاغ الذهبي المباع والقاء القبض على الشخص المشتري وجميع المشتركين وتحويلهم للقضاء.
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