الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يعيد مسكوكات نقدية سرقت من عالم آثار عراقيّ

وطنا اليوم-عمان:أعاد قسم بحث جنائي الكرك، التابع لمديرية الأمن العام، مسكوكات وعملات قندية قديمة تعود لعالم آثار عراقي الجنسية يقيم في محافظة الكرك لغايات بحثية، كانت عصابة مكونة من 4 أشخاص قد قامت بسرقتها منه قُبيل أسبوع.

وفي التفاصيل، تابع قسم بحث جنائي الكرك ،مجموعة مكونة من 4 أشخاص قاموا بسرقة مسكوكات وعملات نقدية قديمة تراثية من عالم آثار يقيم في محافظة الكرك جنوب الاردني بعد أن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح قبيل أسبوع، حتى توجه العالم العراقي مباشرة نحو قسم بحث جنائي الكرك؛ الذي تابع تفاصيل الحادثة منذ اللحظات الأولى، ليصار بعدها بأيام بضبط أحد أفراد العصابة أثناء قيامه ببيع هذه المسكوكات النقدية في العاصمة عمان التي تقدر قيمتها بآلاف الدنانير.

يذكر أن العالم العراقي، يقيم في الاردن منذ 10 سنوات، وهو مختص في علم الاثار والسبائك النقدية القديمة لغايات بحثية ولإقامة متحف لها في الأردن، كما وتم ادخال جميع هذه المصكوكات بطريقة قانونية الى الأردن.

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