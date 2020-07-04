الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على مفتعل حرائق بغابات عجلون

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة المختصة، الإثنين، القبض على أحد المتغولين على الثروة الحرجية في محافظة عجلون، والمتهم بافتعال حرائق داخلها عن قصد لسرقتها وتحطيبها.

وكشف مساعد امين عام الحراج والمراعي في وزارة الزراعة م. رائد العداون، في تصريح ، أن الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه متهم بأكثر من قضية تتعلق بإشعال الحراق داخل الغابات عمدا، والقيام بعمليات تحطيب جائر وسرقة للثروة الحرجية.

وتم إيداعه إلى محافظ عجلون، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال العدوان، إن هناك خطة طوارئ ترعاها وزارة الزراعة مع الملكية لحماية البيئة، من أجل المحافظات على الغابات والثروة الحرجية في الأردن.

وتحدث عن أساليب مواجهة الاعتداءات ومنعها في هذا السياق، وقال إن هناك طائرات مسيرة ودوريات راجلة ومتحركة تعمل على مدار الساعة لحماية الثروة الحرجية.

وأكد العدوان أن لا تهاون مع أي معتد على هذه الثروة وتوعد بملاحقة كل من يحاول العبث بهذه القيمة الوطنية البيئية.

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