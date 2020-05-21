الرئيسية | جرائم وحوادث بطريقة احتيالية .. اردنيان يسرقان محلا للذهب في لبنان

وطنا اليوم-عمان:القت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على شخص اردني تشارك مع آخر يحمل الجنسية الأردنية ايضا ، بتهمة سرقة كمية من الذهب من احد المحلات في مدينة النبطية.

وفي التفاصيل ، قال مصدر امني لبناني انه بتاريخ 21/5/2020 دخل شخصان إلى أحد محال المجوهرات في النبطية، قام الأول بتشتيت انتباه صاحب المحل بينما أقدم الثاني على سرقة كمية من الذهب عبارة عن أونصات وليرات ذهبية بقيمة حوالى /25000/ دولار أميركي.

وتبين ان الشخصين غادرا المحل الأول متوجهين إلى محل ثان لبيع هذه المجوهرات، لكن رفض مالك المحل شراءها، كونه لا يوجد في حوزتهما ما يثبت ملكيتهما لها.

وتقدم صاحب المحل المسروق بشكوى رسمية ، ونتيجة للتحريات ، تم تحديد هوية الشخصين وهما أردنيين الأول معروف لدى الأجهزة والثاني مجهول.

وبتاريخ 10/07/2020، تمكنت قوة امنية في بيروت من تحديد مكان وجود المتهم الأول وتوقيفه في أحد الفنادق في محلة الحمراء.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني حياله، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.

ونشرت الامن اللبناني صورة الموقوف ، وطلب من أي شخص يعتقد انه وقع ضحية له او شاهده تقديم شكوى امنية.

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