الرئيسية | جرائم وحوادث الامن : نصائح للتقليل من حرائق السيارات

وطنا اليوم-عمان:قال المقدم المهندس عبد القادر دويلات إن حرائق السيارات تعود لأسباب عدة تتعلق بصيانة المركبة وأسباب تتعلق ببعض الممارسات الخاطئة لدى السائقين.

وأكد في حديث لبرنامج درهم وقاية على إذاعة الأمن العام (امن اف ام) على ضرورة عمل الصيانة الدورية للسيارة والمحافظة على المنظومة الكهربائية وتفقد نظام التبريد والتهوية للمركبة وبخاصة سيارات الهايبرد.

وحذر المقدم دويلات من استبدال البطارية الكهربائية المخصصة للسيارة بأنواع أقل سعرا وجوده ما يتسبب بحدوث حريق بشكل مؤكد للسيارة.

وأشار إلى بعض الممارسات الخاطئة مثل ترك الولاعات في السيارة ورمي أعقاب السجائر داخل المركبة ووضع علب المعقمات في السيارة والتي يمكن أن تشتعل في حال تعرضها للشمس لفترة طويلة.

من جانبه قال المهندس معتصم الرواشدة من إدارة الوقاية والحماية الذاتية في الدفاع المدني إن طفاية الحريق اليدوية تعتبر خط الدفاع الأول في حال حدوث حريق في المركبة، مؤكدا على ضرورة وجود طفاية للحريق داخل كل مركبة ووضعها في المكان المناسب حتى يسهل الوصول إليها بسرعة

وضرورة اختيار نوع الطفاية المناسب لنوع الحريق.

وأوضح أن الطفاية التي تحتوي على البودرة الكيميائية الجافة تستعمل في أغلب الأحيان لإطفاء معظم أنواع الحرائق

مؤكدا أيضا أن اختيار الحجم المناسب للطفاية يكون بحسب حجم المركبة ووزن حمولتها.

وأشار إلى أن السائق يجب أن يقوم بتفقد تاريخ صيانة الطفاية وتاريخ صلاحيتها كل فترة.

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