الرئيسية | جرائم وحوادث رصاصات الغدر تقتل فتى اردني في امريكا

وطنا اليوم-عمان:اكد ناشطون عرب في اميركا واردنيون على مواقع التواصل مقتل اردني في الولايات المتحدة الأميركية على يد مسلح.

وقال الناشطون ان الأردني بندر جمعة عبد المجيد عبد العال ( 19 عاما) وهو من مواليد الولايات المتحدة ، قتل قبل أيام اثناء خروجه من محل يملكه لبيع المواد التموينية.

وبحسب الروايات ، فان مسنة دخلت الى محل عبد العال وطلبت سكاكر مجانية لكن عبد العال رفض ذلك، فقامت غاضبة بتكسير المحل ثم غادرت.

وعادت السيدة في وقت لاحق برفقة زوجها الذي انتظر لحظة خروج عبد العال من المحل ، ليطلق عليه عدة رصاصات اصابته في ظهره ورأسه ، وادت لوفاته، قبل ان يلوذ المتهم بالفرار.

ونعت اسرة عبد العال ابنهم بندر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، داعية له بالمغفرة والرحمة.

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