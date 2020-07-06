الرئيسية | جرائم وحوادث الدوريات الخارجية تحذر من هذه المخالفات وتصفها بالقاتلة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد الدكتور حسام القاضي أن الحوادث المرورية على الطرق الخارجية باتت مؤرقة ويذهب ضحيتها مواطنون أبرياء في ظل إصرار البعض على ارتكاب المخالفات الخطرة.

وحذر القاضي من بعض المخالفات التي قد تكون نتائجها قاتلة على الطرق الخارجية، مثل مخالفة تغيير المسرب، والتجاوز الخاطئ، والسرعات العالية، والتي تعد أسبابا رئيسية لوقوع حوادث خطرة قد تنتهي بنتائج مؤلمة ، لا قدر الله..

وأكد القاضي على ضرورة تقيد مركبات الشحن الكبيرة بالمسرب الأيمن، مشيراً إلى تفعيل الرقابة عليها من قبل الدوريات العاملة لإلزامها بذلك تحقيقاً لقواعد الأمان على الطرق الخارجية، وإلزام الصهاريج المحملة بالنفط والمواد الخطرة بسلوك طريق الجفر- الأزرق كبديل عن الطريق الصحراوي.

ودعا القاضي في حديث خاص عبر أثير إذاعة الأمن العام (أمن أف أم)، السائقين إلى الالتزام بالسرعات، والابتعاد عن المخالفات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح انه تم رفد الطرق الخارجية بدوريات آلية ثابتة ومتحركة والتي ضبطت العديد من التجاوزات الخطرة، مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في تعاون المواطنين، لتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير، ورفض ارتكاب المخالفات وحث الآخرين على الالتزام.

وبين القاضي أن الدوريات الخارجية لا تغفل عن الجانب الإنساني، خاصة أن بعض المركبات تقل عائلات أو أفراد على الطرق الخارجية، وقد تحتاج لمساعدة صحية أو إنسانية أو حتى أمنية، والتي تقدمها أقرب دورية متواجدة في الموقع، أو يتم تحريكها باتجاهه بعد التواصل مع أرقام الطوارئ.

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