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الأغوار الشماليه ... وفاة عشريني متأثرا بإصابته طعنا
وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور
توفي شاب عشريني في لواء الغور الشمالي متأثرا بإصابته طعنا في منطقة الصدر بحسب مصدر أمني.
وأفاد المصدر أن مشاجرة وقعت يوم أمس الجمعة في منطقة الحمة/ الشونة الشمالية، وأصيب على إثرها شاب عشريني، إلا أن الإصابة خطيرة وتوفى اليوم
وباشرت الأجهزة الأ منية التحقيق با الحادثة، والوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك.
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