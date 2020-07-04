 وطنا نيوز -الأغوار الشماليه ... وفاة عشريني متأثرا بإصابته طعنا
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الأغوار الشماليه ... وفاة عشريني متأثرا بإصابته طعنا
التاريخ : 04-07-2020 12:48:32 المشاهدات: 1003

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

توفي شاب عشريني في لواء الغور الشمالي متأثرا بإصابته طعنا في منطقة الصدر بحسب مصدر أمني.
 
وأفاد المصدر أن مشاجرة وقعت يوم أمس الجمعة في منطقة الحمة/ الشونة الشمالية، وأصيب على إثرها شاب عشريني، إلا أن الإصابة خطيرة وتوفى اليوم
 
وباشرت الأجهزة الأ منية التحقيق با الحادثة، والوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك.
 

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