الأغوار الشماليه ... وفاة عشريني متأثرا بإصابته طعنا

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

توفي شاب عشريني في لواء الغور الشمالي متأثرا بإصابته طعنا في منطقة الصدر بحسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر أن مشاجرة وقعت يوم أمس الجمعة في منطقة الحمة/ الشونة الشمالية، وأصيب على إثرها شاب عشريني، إلا أن الإصابة خطيرة وتوفى اليوم