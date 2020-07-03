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وفاة فتاة واصابة شقيقتها اثر انهيار منزل في المفرق
وطنا اليوم ـ حوادث
توفيت فتاة واصيبت أخرى إثر انهيار منزلهما في منطقة حي الحسين بمحافظة المفرق وفقا لما افاده مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور رائد شهاب .
وقال شهاب إن قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى المفرق الحكومي استقبل اليوم فتاتين "٢٩" عاما و"٣٧" عاما بعد تعرض منزلهما الانهيار في منطقة حي الحسين وأضاف ان الفتاة البالغة من العمر "٢٩" عام قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وأشار شهاب انه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي في إقليم الشمال لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة، في حين تم تقديم الإسعافات للمصابة واصفا حالتها بالمتوسطة، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.
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