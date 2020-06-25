الرئيسية | جرائم وحوادث اصابة 7 اشخاص بمشاجرة جماعية في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:تعرض 7 اشخاص للطعن ليل الاربعاء الخميس، اثر مشاجرة جماعية وقعت بين مجموعة اشخاص في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء.

واشار المصدر، الى ان المشاجرة وقعت اثر خلافات سابقة بين الطريفين، استخدمت فيها الاسلحة البيضاء، واسفرت عن اصابة 7 اشخاص تم نقلهم الى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالتهم الصحية متوسطة.

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