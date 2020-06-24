الرئيسية | جرائم وحوادث مجهول يحرق مقبرة سحاب ويثير حفيظة أهالي المنطقة

وطنا اليوم-عمان:أقدم مجهول على حرق عدد من القبور في مقبرة سحاب جنوب العاصمة عمان، مما آثار حفيظة وقلق أهالي المنطقة إثر تصرفه البعيد كل البعد عن الإنسانية.

وقال عدد من المواطنين إن الشخص الذي أقدم على هذه الفعلة الشنيعة تمكن من الفرار بعدما ارتكب جريمته النكراء التي تنتهك حرمة الموتى، مطالبين من أمانة عمان اتخاذ الإجراء الفوري والمناسب لضبط تلك التجاوزات.

وأضافوا أن مقبرة سحاب اليوم باتت مشوهة بالكامل وبحاجة لإعادة تعشيب وتنظيف؛ إثر الحريق الذي التهم المكان.

الناطق الإعلامي في أمانة عمان ناصر الرحامنة استنكر بدوره هذا الفعل الشنيع الذي يعتدي على حرمة الميت، داعياً المواطنين إلى عدم حرق الأعشاب في المنطقة؛ لكون أمانة عمان ستتولى هذه المسؤولية بالكامل.

وأضاف الرحامنة، أن الأمانة ستجري عمليات تعشيب للمقبرة خلال فترة قصيرة، موضحاً أن سبب تأخر ذلك جاء بسبب جائحة كورونا وفصل الشتاء.

وفيما يتعلق بحادثة الحريق، أكد أن هناك زائر للمقبرة ارتكب هذه الفعلة وسرعان ما تم السيطرة على الحريق من قبل أشخاص كانوا متواجدين هناك، واستطاعوا التوصل لهويته.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر