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ضبط شاحنة جديدة محملة بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة بالهاشمية
وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري انها وبالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية الدكتور مالك خريسات ومديرية شرطة محافظة الزرقاء/ رئيس مركز امن الهاشمية الرائد محمد حماد ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة واثناء جولة تفتيشية على المنطقة تم ضبط شاحنة محملة بصخور البازلت المستخرجة من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة /وزارة المياه والري ذات العائد الاقتصادي المرتفع من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا بهدف بيعها بطريقة مخالفة والتي تشكل خطرا بتلوث البيئة وتعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة ولاذ السائق بالفرار وتم حجز الشاحنة والتحفظ عليها و اعداد الضبوطات الخاصة وضبط حفارة تقوم بالحفر المخالف.
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