الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يدعو المواطنين الى عدم التجمهر عند وقوع الحوادث

وطنا اليوم-عمان:دعا الأمن العام المواطنين الى عدم التجمهر عند وقوع الحوادث لان ذلك يعرقل أعمال الانقاذ ووصول سيارات الاسعاف والشرطة ورجال المرور ، كما يعطل حركة السير والدفاع المدني.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "لا يختلف اثنان على ان التجمهر عند وقوع الحوادث يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر،فالتجمهر عند الحوادث يعرقل أعمال الانقاذ ووصول سيارات الاسعاف والشرطة ورجال المرور ، كما يعطل حركة السير والدفاع المدني في حال لا قدر الله وقوع حريق اثناء التصادم ، وللاسف فان الكثير من الناس لا يهرع إلى مكان الحادث من أجل المساعدة او الانقاذ وانما كنوع من الفضول أو حب الاستطلاع ، وهذا الأمر بالطبع يعرض حياتهم وحياة غيرهم لخطر الحوادث بمجيء سيارة أخرى مسرعة من الخلف ، ويحدث مالا يحمد عقباه فتصبح المصيبة مصيبتين".

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