الرئيسية | جرائم وحوادث طائرات تشارك بإخماد حريق مزارع وغابات في مرج الحمام

وطنا اليوم-عمان:أخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني شرق عمان وإنقاذ الوسط والبلقاء ومادبا حريقا أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة في منطقة البحاث ووادي الشتاء وبمساحة إجمالية قدرت بحوالي (2500)دونم، ونظراً للمساحة الكبيرة للحريق وتشعبه في أكثر من مكان فقد شاركت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي للمساعدة في عمليات إخماد الحريق ؛ لاسيما وأن المنطقة التي نشب بها الحريق تتصف بالتضاريس الصعبة والوعورة ؛ وكانت للجهود الكبيرةالتي بذلتها فرق الإطفاء سرعه في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

و شارك في عمليات إخماد الحريق قوات الدرك ووزارة الزراعة وبعض متطوعي الدفاع المدني ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح.

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