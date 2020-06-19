الرئيسية | جرائم وحوادث قصة حب تنتهي بانتحار عامل وافد بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أقدم ليلة امس عامل وافد من جنسية آسيوية على الانتحار شنقا في منطقة التجمعات الصناعية في الظليل بمحافظة الزرقاء بعد قصة حب فاشلة مع فتاة تعمل معه في احد مصانع الألبسة.

ونقل عن شهود عيان أنّه تم العثور على على الشخص المنتحر معلقا من عنقه على برج إتصالات في المنطقة ذاتها.

وبينت مصادر ان المنتحر كان يرتبط بعلاقة غرامية مع إحدى زميلاته بالعمل من طرف واحد، وعندما اعلن عن مشاعره تجاهها، رفضت الاخيرة الارتباط معه باية علاقة، ما انعكس سلبا على المنتحر وادت الى خلافات داخل العمل انتهت بقيام ادارة المصنع بفصله من العمل..

وحسب ذات المصادر فانه بعد فصله من العمل بأيام عثر عليه منتحرا على برج إتصالات مثبت فوق احد البنايات في المنطقة.

وحضر الدفاع المدني ورجال الامن وتم نقل جثة المنتحر الى الطب الشرعي.

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