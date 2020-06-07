الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة شاب بعيار ناري صادف وجوده بمشاجرة في عمان

وطنا اليوم-عمان:توفي اليوم الاربعاء شخص عشريني، إثر إصابته بعيار ناري، وفق مصدر امني .

وفي التفاصيل، وقعت مشاجره فجر اليوم الاربعاء بين مجموعة من الاشخاص اثر خلافات بينهم في منطقة حي نزال نتج عنها وفاة شخص عشريني صادف وجوده بموقع المشاجرة اثر اصابته بعيار ناري.

واضاف المصدر الامني أن الاجهزة الامنية تحركت للمكان وتمكنت من السيطره على المشاجرة وضبط اطرافها وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية بالحادثة.

وبحسب المعلومات فان الشاب العشريني كان قد انهى دورة في اميركا قبل نحو عشرة ايام، وعاد الى الوطن.

وفي التفاصيل أيضاً ان الشاب وخلال تصادف وجوده قرب المشاجرة اصابته الرصاصة بمقتل، مع أنه لم يكن طرفاً فيها. لله الرحمة.. ولذويه الصبر والسلوان

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