القبض على شخص تسبب بوفاة آخر داخل قناة الملك عبدالله

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وطنا اليوم-عمان:ألقت فرق البحث الجنائي القبض على شخص تسبب بسقوط أحد المواطنين في قناة الملك عبدالله ووفاته الثلاثاء، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام، الأربعاء.

وقال الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، في بيان، إن "بلاغا ورد إلى مديرية شرطة في غرب إربد صباح الثلاثاء، بفقدان وتغيب أحد المواطنين عن المنزل، حيث بوشر البحث والتعميم عنه، حيث تم بعد تمشيط المنطقة العثور على جثته داخل قناة الملك عبدالله وتم انتشالها من قبل غطاسي الدفاع المدني وتحويلها للطب الشرعي".

وأضاف السرطاوي أن "المحققين من شعبة بحث جنائي إقليم الشمال ومن خلال متابعة التحقيق وجمع المعلومات حول القضية اشتبهوا بوجود شخص تسبب بسقوط المواطن في قناة الملك عبدالله ووفاته، وتم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي ثبت بأنه كان برفقة المتوفى قبل انقطاع الاتصال به".

وتابع: "جرى إلقاء القبض على المشتبه به وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان برفقة المتوفى صباح يوم أمس (الثلاثاء) بالقرب من قناة الملك عبدالله، وأنه من تسبب بسقوطه داخل القناة وتركه وغادر الموقع، وجرى تحويله لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوما عن تهمة القتل القصد".

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