 وطنا نيوز -حزن يخيم على الرمثا بعد وفاة طفلين بحادث تدهور
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حزن يخيم على الرمثا بعد وفاة طفلين بحادث تدهور
التاريخ : 17-06-2020 10:36:30 المشاهدات: 1401

وطنا اليوم-عمان:فجعت عائلة في لواء الرمثا، بعد وفاة الطفلين "م.ج 4 سنوات"، والطفلة ا.ج 5 سنوات" بحادث تدهور مركبة سقطت من علو في منطقة وادي الشجرة التابعة للواء.

وفي التفاصيل، سقطت مركبة مساء الثلاثاء، في وادي الشجرة التابعة للواء الرمثا ونتج عنها وفاة طفلين، وإصابة والد أحدهما ودهس طفل صغير كان قريبًا من السيارة بحسب مصدر أمني.

مدير مستشفى الرمثا الحكومي الدكتور سعود ذيابات قال إن الطفلة "ا" وابن عمها "م" وصلا المستشفى متوفييا، واصابة والد الطفل 36 عامًا، كما وأصيب الطفل "ع.ش" وعمره سنة ونصف نتيجة دهسه من قبل السيارة قبل سقوطها في الوادي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد تعاملت مع حادث تدهور مركبة في منطقة الشجرة في لواء الرمثا وسقوطها بوادي سحيق،نتج عن الحادث وفاة طفلين وإصابة والد أحد الاطفال.


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