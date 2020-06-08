الرئيسية | جرائم وحوادث كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبت عام 1999 في الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشف مرتبات البحث الجنائي ملابسات احدى قضايا القتل المجهولة عام 1999م في محافظة العقبة ، ويحيل المشتبه به للقضاء بعد اعترافه بالتسبب بقتل طفلة تبلغ عامين من العمر .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان لجان التحقيق المشكلة بأمر مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في ادارة البحث الجنائي لمراجعة واعادة التحقيقات في قضايا القتل المجهولة اعادت التحقيق في احدى تلك القضايا في محافظة العقبة والتي وقعت في عام 1999م حيث عثر في حينه على جثة طفلة تبلغ عامين من العمر داخل منزل مهجور وعليها اثار دماء .

واضاف الناطق الاعلامي ان اعادة التحقيق في القضية مكنت المحققين من الحصول على معلومات جديدة قد تقود لضبط المتورط في تلك القضية ، وبمتابعة تلك المعلومات وقع الاشتباه على شخص من جنسية عربية يقطن في محافظة الزرقاء جرى استدعاؤه وبالتحقيق معه وبما ورد بالمعلومات اعترف بانه كان يسكن مدينة العقبة في عام 1999م وفي احد الايام واثناء عودته الى منزله عصراً شاهد طفلة صغيرة ووضعها على سور احدى المدارس لتسقط من يده وتفقد الوعي ليقوم عندها بنقلها ووضعها داخل احد المنازل المهجورة ومغادرة المكان وترك مدينة العقبة والانتقال للعيش في محافظة الزرقاء .

وجرى تحويل الشخص للمدعي العام والذي قرر ايقافه 14 يوماً في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد .

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