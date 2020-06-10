الرئيسية | جرائم وحوادث شاب يحرض على اغتصاب الفتيات يثير غضب الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:دعا ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة الأمن لضبط شاب ظهر بمقطع فيديو مصور، يبرر فيه "اغتصاب" الفتيات بسبب لباسهن في الشوارع.

وأثار الفيديو الذي نمتنع عن نشره لاعتبارات أخلاقية، حالة جدل كبيرة وغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعرف مكان أو تصوير مقطع الفيديو المصور، وكذلك إذا ما كان الشاب الظاهر فيه أردني.

وكان الشاب يبرر للشباب اغتصاب الفتيات بسبب لباسهن الذي وصفه بـ"الفاضح" وسماح ذويهن لهن بالخروج بذلك إلى العلن.

ودعا ناشطون لإبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام وتعقب الشاب ومحاسبته وفق القانون.

ووجه ناشطون منشورا عبر تويتر لوزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة تساءلوا فيه " اين قانون الجرائم الإلكترونية عندما يحرض أحدهم الشباب على اغتصاب البنات؟".

وكتب ناشط " نحن فكرنا انه كم واحد من هالنمرة بتهبلوا على تيك توك بس انه توصل بتحليل وتشجيع الاغتصاب رسمي فهاي مصيبة هاد اسمه تشجيع لثقافة الاغتصاب الالاف حضرو الفيديو تاعوا وكثير من هدول النمر تفاعلوا معه.الاجهزة الامنية فوراً لازم يتحركوا،، هاد مجرم طليق!!".

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