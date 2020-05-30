الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف تاجر كبير في العقبة على خلفية انفجار عبوة مبيد حشري

وطنا اليوم-عمان:أوقف محافظ العقبة غسان الكايد أحد كبار تجار المكسرات لإلقائه علبة مبيد حشري في حاوية نفايات تسببت بإصابة عامل وافد بعد انفجارها بيده, يوم أمس

وقال الكايد: تم ربط التاجر بكفالة عدلية تلزمه بعدم مخالفة الأنظمة والقوانين وارتكابه لأي فعل او تصرف يشكل خطرا على حياة الناس ومخالفته للسلامة العامة باستخدام مواد خطيرة ذات سمية عالية تهدد حيات المواطنين.

من جانبه طالب مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري بإخلاء سبيل التاجر كونه استخدم مادة مبيد متداولة في الأسواق ولم تقم أي جهة مختصة بمنعها او التحذير منها قبل هذا التاريخ مطالبا بسحبها من الأسواق اذا كان لدى الجهات المختصة قناعة بخطورتها منوها الى ان التاجر يعاني من أمراض ووضعه الصحي لا يحتمل ظروف توقيفه.

وكان مصدر مختص بين ان مادة المبيد الحشري تسمى الألمنيوم فوسفيد وهي ذات المادة التي تسببت في وفاة ثلاثة أطفال العام الماضي في العقبة.

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