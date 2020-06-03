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القبض على مطلوب بقضايا القتل العمد والشروع به
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه على اثر متابعة معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص المطلوبين وبحقه خمسة طلبات في قضايا القتل العمد والشروع بالقتل والسرقة باستخدام منزله في احدى مناطق غرب البلقاء لزراعة وتخزين مادة الماريجوانا المخدرة فقد تم وبعد التأكد من كافة المعلومات قامت قوة امنية بمداهمة المنزل .
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