الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على مطلوب بقضايا القتل العمد والشروع به

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه على اثر متابعة معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص المطلوبين وبحقه خمسة طلبات في قضايا القتل العمد والشروع بالقتل والسرقة باستخدام منزله في احدى مناطق غرب البلقاء لزراعة وتخزين مادة الماريجوانا المخدرة فقد تم وبعد التأكد من كافة المعلومات قامت قوة امنية بمداهمة المنزل .

واضاف الناطق الاعلامي ان الشخص المطلوب حاول الهرب عند مداهمته الا ان القوة الامنية تمكنت من القاء القبض عليه كما والقي القبض على شخص اخر برفقته ، وبتفتيش المنزل ضُبط داخله سلاحان ناريان اضافة الى كميات من أشتال الماريجوانا المزروعة داخل حديقة المنزل وكمية من ذات المادة المخدرة المعدة للبيع وبوشرت التحقيقات في القضية .

وفي سياق متصل فقد تابع العاملون في قسم مكافحة مخدرات العقبة معلومات وردت حول قيام احد الاشخاص بنقل كمية من مادة الحشيش المخدرة بواسطة احدى المركبات في محافظة العقبة ، وتمكنوا من تحديد المركبة وايقافها والقاء القبض على المشتبه به وبتفتيش المركبة عثر في مخبأ سري داخلها على ١٤ كفاً من مادة الحشيش وبوشرت التحقيقات .

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