الرئيسية | جرائم وحوادث قطة السابع تشغل بال المارة والدفاع المدني يتصدى لانقاذها ببراعة

وطنا اليوم-عمان:شغلت قطة صغيرة صعدت الى اعلى نفق السابع في العاصمة عمان مساء امس الاثنين انظار المارة وسالكي نفق السابع .

حيث لم تتمكن القطة الصغيرة من تخليص نفسها من الفخ التي اوقعت نفسها به ، ولم تستدل الى طريق يخرجها من ذلك المأزق.

فتصدى نشامى الدفاع المدني لانقاذها من خلال عملية انقاذ تم التخطيط لها بعناية لمنع تعر القطة الى اي اذى .

وتم توزيع افراد طاقم الانقاذ الى الى فريقين الاول استخدم رافعة للوصول الى اعلى الجسر حيث تتواجد القطة والفريق الاخر انتظر بالاسفل مع استخدام قطعة قماش لتكون المكان الذي ستقفز اليه القطة من الاعلى وبعد عملية كر وفر وهروب للقطة فقد تمكن الفريق من دفعها للاسفل ، حيث كان نشامى الدفاع المدني بإستقبالها وتم تمكينها من الهبوط بسلام على قطعة القماش المخصص لهذه الغاية.

وصفق الحضور الذين تابعوا بشغف عملية الانقاذ لنشامى الدفاع المدني ، وشكروهم على سعة صدرهم وصبرهم لحين تحقيق النتيجة المطلوبة وانقاذ القطة التي ما ان وطأت قدمها ارضية النفق حتى سارعت للهرب من عدسات المصورين الى خارج النفق.

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