الرئيسية | جرائم وحوادث الدفاع المدني يتعامل مع 320 حريق أعشاب

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال ٢٤ ساعه الماضيه مع(٣٥٩٨) حالة اسعافيه مختلفة حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير ٢٨١ مركبه ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، خاصة على المعابر الحدودية ومواقع الحجر الصحي من خلال فريق المواد الخطرة.

وبين الناطق الإعلامي انه تم التعامل مع ٣٢٠حريق لمحاصيل زراعيه وأشجار حرجية ومثمره واعشاب جافه أتت على مساحات واسعة من الأراضي، مضيفاً إلى أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق .

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