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الدفاع المدني يتعامل مع 320 حريق أعشاب
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال ٢٤ ساعه الماضيه مع(٣٥٩٨) حالة اسعافيه مختلفة حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير ٢٨١ مركبه ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، خاصة على المعابر الحدودية ومواقع الحجر الصحي من خلال فريق المواد الخطرة.
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