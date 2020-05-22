الرئيسية | جرائم وحوادث السيطرة على حريق غابة الشهيد عمر الرحامنة

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الدفاع المدني في محافظة البلقاء بالتعاون مع كوادر مديرية حراج البلقاء ومديرية زراعة وادي الاردن وبلدية معدي الجديدة والكتيبة الهاشمية العاشرة ومديرية اشغال البلقاء من السيطرة على الحريق الذي نشب في غابة الشهيد عمر الرحامنة على طريق العارضة دير علا والذي اتى على مساحة 400 دونم ما بين اعشاب جافة واشجار حرجية واستمر لساعات الصباح الاولى من اليوم الجمعة.

وقال مساعد امين عام الحراج والمراعي والحصاد المائي المهندس رائد العدوان ان المؤشرات الاولية تشير الى ان الحريق مفتعل واتى على مساحات واسعة من الاشجار والاعشاب الجافة .

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