الرئيسية | جرائم وحوادث شكاوى ومخاوف من كثرة المتسولين في شوارع العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:شكا مواطنون من انتشار المتسولين في العاصمة عمان بصورة لافتة، مع عدم مراعاة الشروط الصحية والتباعد الاجتماعي ومحاولة الاقتراب بالمارة.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من انتشار ظاهرة التسول والتي أصبحت ظاهرة مزعجة للأردنيين.

وكانت الحكومة قد ألزمت المواطنين بلبس الكمامات والقفازات في الأماكن العامة، وقامت بنشر تعليمات منع وضبط عدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وزارة التنمية الاجتماعي قالت في وقت سابق إن مسؤولية مكافحة المتسولين أصبحت من اختصاص الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي، وذلك بعد صدور أمر الدفاع لأن المتسول يقوم بخرق قانون الدفاع.

وبينت الوزارة أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389، كما انه محرم شرعا وفقا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء.

واعتبرت أن المتسول يعد بؤرة محتملة لانتقال فيروس كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم التعامل مع أي متسول للحفاظ على الصحة العامة، ولعدم انتقال العدوى لهم، وضرورة تبليغ الجهات المعنية عن وجود المتسولين حتى يتم التعامل معهم وفقا لأمر الدفاع.

وكانت أمانة عمان قد حذرت، المواطنين من التجاوب مع بعض الأفراد الذين يستغلون لباس عمال الوطن ويتحدثون باسمهم طلبا للصدقات والعيديات، كما ودعت الأمانة المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه الحالات.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر