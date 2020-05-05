الرئيسية | جرائم وحوادث سقوط شفرة مروحة في مشروع طاقة رياح الشوبك

وطنا اليوم-عمان:تعرضت المروحة الحادية عشر في مشروع توليد الطاقة رياح الشوبك ، لسقوط احد " الشفرات " وتحطمها ، مساء اليوم الثلاثاء ، دون التسبب باضرار بشرية.

ورجح مرود البدور احد المقاولين المحليين في المشروع ، أسباب السقوط جراء تزايد سرعة الرياح التي رافقت المنخفض الجوي الذي دخل المملكة ساعات عصر اليوم.

مستبعداً ان يكون تحطمها جراء إصابتها بصاعقة جوية ، مضيفاً في حال إصابة الصواعق الجوية ستتسبب باشتعال الشفرات المصنعة من مادة " الفيبر ، وليس تحطمها كما حصل مع احد المراوح المتواجدة في المشروع.

وتنفذ شركة تركيب ثلاثة عشر مروحة هوائية لتوليد طاقة الرياح في لواء الشوبك جنوبي العاصمة عمان ، بقدرة 45ر3 ميجاواط لكل مروحة من انتاج شركة فيستاس الدنماركية ، ضمن حزمة مشاريع استخدام طاقة الرياح ضمن المرحلة الأولى وضخها على شبكة الكهرباء الوطنية ، وبكلفة تقدر 115 مليون دولار ، ولا يزال المشروع في مراحله التجريبية التشغيلية الأولى.

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