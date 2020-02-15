الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مزور وصفات طبية مخدرة بشارع الجامعة

وطنا اليوم-عمان:داهمت مرتبات ادارة مكافحة المخدرات، شقة يقطنها أحد الأشخاص المشبوهين، والذي انتحل "صفة طبيب" لصرف وصفات طبية "مخدرة".

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني، الثلاثاء، ان احد الاشخاص كان يقوم بتزوير "وصفات" طبية ، من أجل صرف "أدوية مخدرة" لشبان آخرين، في منطقة شارع الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان.

وأشار المصدر إلى أن الشخص، ضبط بحوزته طابعات وأختام مزورة معدة لغايات صرف وصفات طبية "مزورة" تتضمن "أدوية مخدرة".

وفرضت الاجهزة الامنية مساء الاثنين، طوقاً أمنياً في محيط الشقة التي يسكنها "المشبوه"، وتم ضبطه.

وكان أردنيون، تداولوا مساء الاثنين، عن مداهمة أمنية لـ "شقة مشبوهه" في شارع الجامعة، وهو ما أوضحه مصدر أمني ، بان هذه الشقة يستخدمها الشخص لغايات تزوير الاختام الطبية والوصفات لصرف أدوية مخدرة.

يشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضبط فيها الأمن العام أشخاصاً يزورون "وصفات طبية" لصرف أدوية مخدرة، اذ ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء شخصاً في اربد يقوم بصرف هذه الوصفات المزورة قبل أشهر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر