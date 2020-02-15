الرئيسية | جرائم وحوادث سيدة تدعي على زوجها كيديا لتقبيله ابنته 30 مرة !

وطنا اليوم-عمان:أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة اب متهم بالتحرش بابنته لثبوت كيدية الشكوى ولوجود خلافات بين الاب وزوجته والدة الفتاة البالغة من العمر قرابة 13 عاما.

وكانت الدعوى سجلت بحق الاب استنادا لاقوال الزوجة والفتاة حيث ادعتا ان الاب المتهم يقوم بالتحرش بابنته وتقبيلها 30 مرة.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم تهمتي هتك العرض وعرض فعل منافي للحياء العام مكررة 30 مرة.

ووجدت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين عدنان المبيضين ولؤي عبيدات وحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عبد الحافظ الغويري ان هناك خلافات بين المتهم وزوجته وان الشكوى كيدية.

وقررت اعلان براءته عن تهمة هتك العرض واعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة فعل منافي للحياء العام مكررة 30 مرة باعتبار ان تقبيل الاب لابنته جائز ولا يوجد فيها اية نية جرمية.

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