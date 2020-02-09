الرئيسية | جرائم وحوادث 41 اصابة بحادث الحافلة بالزرقاء بينها 9 حالات بالغة

وطنا اليوم-عمان:كشف الدكتور مبروك سريحين، مدير مستشفى الزرقاء الحكومي، عن ارتفاع عدد المصابين في حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق الزرقاء المفرق .

الدكتور سريحين قال ، ان جميع الحالات يما فيها الوفاة وصلت الى 41 حالة، بما فيها 9 حالات وضعها متوسط الى بالغ والبقية بين المتوسطة والحسنة.

وأكد أنه ليس هنالك حاجة الى نقل بعض الحالات الى خارج مستشفى الزرقاء.

من جهته، قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني المقدم إياد العمرو إنه نتج عن الحادث وفاة سيدة وأصيب العشرات بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، صباح الأحد، إثر تدهور حافلة على طريق اوتوستراد الزرقاء المفرق بالقرب من جامعة الزرقاء الأهلية.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني تواجدت في مكان الحادث، فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، حيث تم إخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي

وأشار إلى أن حالة المصابين حالة العامة وصفت ما بين البسيطة والمتوسطة.

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