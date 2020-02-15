حريق بمنطقة البحر الميت

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وطنا اليوم-عمان:تتعامل كوادر الدفاع المدني مع حريق في غابة حرجية بمنطقة البحر الميت.

وقال مصدر في الدفاع المدني ، إن الأجهزة المختصة تتعامل مع الحريق حتى اللحظة، مقدّرا مساحته بنحو 40 دونما.

وبيّن المصدر أن الحريق اندلع في منطقة وعرة.

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