حريق بمنطقة البحر الميت

وطنا اليوم-عمان:تتعامل كوادر الدفاع المدني مع حريق في غابة حرجية بمنطقة البحر الميت. وقال مصدر في الدفاع المدني ، إن الأجهزة المختصة تتعامل مع الحريق حتى اللحظة، مقدّرا مساحته بنحو 40 دونما. وبيّن المصدر أن الحريق اندلع في منطقة وعرة.
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