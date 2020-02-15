الرئيسية | جرائم وحوادث شاهدوا : ضبط سائقين متهورين ظهرا في مقطع فيديو بـ الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في ادارة السير من ضبط سائق شاحنة كبيرة وسائق باص عمومي، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهران خلاله وهما يقومان بالقيادة بطريقة متهورة على الطريق الصحراوي، حيث كانا يتزاحمان بصورة خطرة أثناء المسير، ويغيران المسرب لأكثر من مرة، مما أسفر عنه تصادمهما، الامر الذي عرض حياة ركابهما ومستخدمي الطريق للخطر.

حيث قام العاملون في المباحث المرورية بالتعاون مع مندوب التحقيق المروري، بضبط المركبتين وسائقيهما، بعد أن تم التحري وجمع المعلومات، وجرى وضع المركبتين في ساحة الحجز، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق سائقيهما.







تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر