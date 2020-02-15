|
شاهدوا : ضبط سائقين متهورين ظهرا في مقطع فيديو بـ الصحراوي
وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في ادارة السير من ضبط سائق شاحنة كبيرة وسائق باص عمومي، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهران خلاله وهما يقومان بالقيادة بطريقة متهورة على الطريق الصحراوي، حيث كانا يتزاحمان بصورة خطرة أثناء المسير، ويغيران المسرب لأكثر من مرة، مما أسفر عنه تصادمهما، الامر الذي عرض حياة ركابهما ومستخدمي الطريق للخطر.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|