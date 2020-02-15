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وفاة شخصين إثر حادث اختناق داخل منزل في عين الباشا
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء الخميس مع وفاة شخصين يحملان الجنسية المصرية إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من موقد غاز داخل أحد المنازل بمنطقة عين الباشا، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين إلى المستشفى للكشف عليهما من قبل الطب الشرعي .
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