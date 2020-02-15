الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف شخص أطلق عيارات نارية داخل مطعم بعبدون

وطنا اليوم-عمان:أظهر مقطع فيديو اقدام شخص على إطلاق النار داخل مطعم في منطقة عبدون في العاصمة عمان.

وبحسب المقطع فإن الشخص قام بإطلاق النار في حين، قام آخر بدفع ما أدى إلى سقوطه.

وأوقف مدعي عام غرب عمّان الخميس شخصاً أطلق عيارات نارية داخل مطعم في عبدون وسط العاصمة عمّان واصاب فتاة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الشخص دخل مطعماً مساء الأربعاء واستخدم سلاحاً نارياً، ما أدى إلى إصابة سيدة ب"طلق ناري مرتد" أدخلت على إثرها إلى المستشفى ووصفت حالتها بالمتوسطة.

وأسند المدعي العام للمشتكى عليه تهمة "إطلاق عيارات نارية نجم عنها إيذاء إنسان" ومقررا توقيفه أسبوعا على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل جويدة.

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