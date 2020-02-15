الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط شخصين سلبا عامل مزرعة في اربد

وطنا اليوم-عمان:القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين قاما بسلب عامل مزرعة من جنسية اسيوية في غرب اربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء امس لمديرية شرطة غرب اربد حول قيام شخصين مجهولين بالدخول الى احدى المزارع وسلب سلاح ناري ( خرطوش) وهاتفين خلويين من عامل من جنسية اسيوية يعمل داخل المزرعة وباشر العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال التحقيق في القضية.

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات مكنت المحققين من تحديد هوية الشخصين مرتكبي الجريمة والقي القبض عليهما ، وجرى ضبط السلاح الناري والهاتفين المسلوبين وما زال التحقيق جارياً.

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